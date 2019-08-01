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الجبلاية توثق عقود المدربين مع الأندية بالموسم الجديد

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:29 م
الجبلاية توثق عقود المدربين مع الأندية بالموسم الجديد
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محمد الصو
 
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استقر الاتحاد المصري لكرة القدم والقائم بأعماله اللواء ثروت سويلم بشكل مؤقت، على توثيق عقود المديرين الفنيين الذين يعملون فى الدورى الممتاز بداية من الموسم الجديد.

وقرر مسؤولو الجبلاية إلزام كافة الأندية المشاركة ضمن منافسات البطولة المحلية بضرورة توثيق عقود المدربين على أن يتم تفعيلها بدءا من الموسم المقبل.

ويهدف مسؤولو الجبلاية من وراء صدور القرار الخاص باعتماد وتوثيق عقود المدربين مع أنديتهم، إلى الحفاظ على حقوق الأندية والمدربين لدى نشوب أي نزاع بين الطرفين.
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