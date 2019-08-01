"التجارة والصناعة" تدعو مجالس إدارات الغرف التجارية لانتخاب هيئة المكتب
الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:28 م
أحمد الشيخ
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أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قرارين بدعوة مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات وكذا مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية للانعقاد لانتخاب هيئة المكتب.
وقد نص القرار الأول على ان يتم دعوة مجالس إدارة الغرف التجارية بكافة محافظات الجمهورية للانعقاد في موعد غايته 5 أغسطس 2019.
بينما نص القرار الثانى على ان يتم دعوة مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية للانعقاد يوم 19 أغسطس 2019 بمقر الاتحاد بالقاهرة.
ويأتي هذين القرارين في إطار استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالدورة الجديدة للاتحاد العام للغرف التجارية 2019/2023.
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