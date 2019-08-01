عاجل.. الأهلي يصفع الزمالك مجددا ويقترب من صفقة مدوية

دخل مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في مفاوضات جادة مع عمرو مرعي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، للحصول على خدماته بالانتقالات الصيفية الجارية.

ويأتي دخول المارد الأحمر في مفاوضات مع اللاعب، بعد فشل انتقال مفاوضاته للرحيل إلى الزمالك، ورغبة الفريق في تدعيم خط هجومه بالموسم الجديد.

ويستعد الأهلي لمواجهة إطلع بره الجنوب سوداني، مساء يوم 11 أغسطس الجاري ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.





وكان الأهلي أعلن تعاقده رسميا مع محمد مجدي الشهير بـ"قفشة" من نادي بيراميدز والذي كان يعد أحد أهم أهداف الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية.

