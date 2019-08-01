ننشر مواعيد صرف المعاشات المحولة على البريد والبنوك
الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:26 م
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قررت وزارة التضامن الاجتماعي صرف جميع المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي يوم الاثنين الموافق الخامس من أغسطس وتبلغ قيمتها الإجمالية 6.24 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.37 مليون قائم بالصرف.
كما تقرر تقديم صرف المعاشات المحولة على البنوك ليصبح اليوم الخامس بدلا من اليوم العاشر من شهر أغسطس لتزامن موعد الصرف مع إجازة عيد الأضحى المبارك، وتبلغ قيمتها الإجمالية 4.34 يتم صرفها إلى 1.58 مليون قائم بالصرف.
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