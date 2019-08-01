محمود بسيوني: مؤتمرات الشباب تجربة مصرية رائدة تسعى دول لنقلها

قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني، مدير تحرير مبتدأ، إن مؤتمرات الشباب عبارة عن حالة حوار ناجح ممتد بين المسئولين والشباب، حيث أصبح رأي الشباب مكون رئيسي في صنع قرارات الدولة.





وأشار "بسيوني"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إلى أن مؤتمرات الشباب أصبحت تجربة مصرية رائدة، وهناك دول تعمل على نقلها، مضيفًا أن نجاح مؤتمرات الشباب لم يعد داخليا فقط، بل أصبحت جزء من القوى الناعمة لمصر.



