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محمود بسيوني: مؤتمرات الشباب تجربة مصرية رائدة تسعى دول لنقلها

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:25 م
محمود بسيوني: مؤتمرات الشباب تجربة مصرية رائدة تسعى دول لنقلها
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هدى عبدالرازق
 
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قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني، مدير تحرير مبتدأ، إن مؤتمرات الشباب عبارة عن حالة حوار ناجح ممتد بين المسئولين والشباب، حيث أصبح رأي الشباب مكون رئيسي في صنع قرارات الدولة.

وأشار "بسيوني"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إلى أن مؤتمرات الشباب أصبحت تجربة مصرية رائدة، وهناك دول تعمل على نقلها، مضيفًا أن نجاح مؤتمرات الشباب لم يعد داخليا فقط، بل أصبحت جزء من القوى الناعمة لمصر.

وأضاف أن الدولة أصبحت تستجيب لأفكار ومشروعات الشباب، مشيدا باختيار العاصمة الإدارية كمقر لمؤتمر الشباب في نسخته السابعة، حيث أنه كان سببا أن يرى الشباب كيف تغيرت مصر.
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