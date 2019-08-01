ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ترامب يفرض رسوماً جمركية جديدة على واردات المنتجات الصينية

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:24 م
ترامب يفرض رسوماً جمركية جديدة على واردات المنتجات الصينية
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
استأنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، حربه التجارية على الصين معلناً في تغريدة أن بلاده ستفرض اعتباراً من أول سبتمبر رسوماً جمركية بنسبة 10% على 300 مليار دولار من الواردات الصينية، لم تكن مشمولة بهذا الإجراء.

لكن ترامب أوضح ان المفاوضات التجارية التي استؤنفت هذا الأسبوع في شنغهاي بين البلدين ستتواصل كما هو مقرر.

وبرر قراره المفاجىء بكون بكين لم تف، في رأيه، بوعدها بشراء كميات أكبر من المنتجات الزراعية الأمريكية.
وكان لإعلان ترامب أثر كبير في الأسواق.

وتراجع سعر برميل النفط 6% في نيويورك كما تراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت.

يأتي ذلك رغم استئناف المفاوضات التجارية بين الأمريكيين والصينيين بشكل جدي هذا الأسبوع في شنغهاي واشارة الطرفين إلى مباحثات "مثمرة" لانهاء حرب تجارية شنها ترامب قبل أكثر من عام لاجبار الصين على التفاوض.

ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات في واشنطن الشهر المقبل، بحسب جدول وضع قبل أن يعلن ترامب قراره.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم