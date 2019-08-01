ترامب يفرض رسوماً جمركية جديدة على واردات المنتجات الصينية

استأنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، حربه التجارية على الصين معلناً في تغريدة أن بلاده ستفرض اعتباراً من أول سبتمبر رسوماً جمركية بنسبة 10% على 300 مليار دولار من الواردات الصينية، لم تكن مشمولة بهذا الإجراء.





لكن ترامب أوضح ان المفاوضات التجارية التي استؤنفت هذا الأسبوع في شنغهاي بين البلدين ستتواصل كما هو مقرر.





وبرر قراره المفاجىء بكون بكين لم تف، في رأيه، بوعدها بشراء كميات أكبر من المنتجات الزراعية الأمريكية.

وكان لإعلان ترامب أثر كبير في الأسواق.





وتراجع سعر برميل النفط 6% في نيويورك كما تراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت.





يأتي ذلك رغم استئناف المفاوضات التجارية بين الأمريكيين والصينيين بشكل جدي هذا الأسبوع في شنغهاي واشارة الطرفين إلى مباحثات "مثمرة" لانهاء حرب تجارية شنها ترامب قبل أكثر من عام لاجبار الصين على التفاوض.





ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات في واشنطن الشهر المقبل، بحسب جدول وضع قبل أن يعلن ترامب قراره.