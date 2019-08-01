"عكاشة" يطالب السيسي بإعداد مؤتمرات الشباب في المدن الجديدة: "عشان يشوفوا التنمية"

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تقلد مسؤولية الرئاسة في وضع في غاية السوء، معقبًا: "مكنش في دولة أصلًا، كان هناك فوضى وترهل في كل المؤسسات".





وأضاف "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن مصر دولة ضمن دول الجيل الثالث، وهذا يرجع إلى عدم اتباع مصر خلال السنوات السابقة، لقواعد التنمية التي تحدث في العالم الأول، معقبًا: "احنا نايمين وبنشخر، وصوتنا واصل لأمريكا".



