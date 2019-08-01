السودان يدين الإعتداءات الإرهابية على مراكز أمنية بعدن

أدانت وزارة الخارجية فى بيان صحفي اليوم بشدة الإعتداءات الإرهابية التي وقعت متزامنة اليوم الأول من أغسطس 2019 على مراكز أمنية في عدن والتي راح ضحيتها خمسون مواطناً يمنياً وعشرات الجرحى.





وأكد البيان حسب "سونا" إن تزامن هذه الاعتداءات وإستخدام التفجيرات الإنتحارية يكشفان رغبة من يقفون وراءها في إيقاع أكبر قدر من الخسائر في الأرواح والقضاء على مؤسسات بسط الأمن والقانون في اليمن الشقيق، بتوظيف أكثر الأساليب الإرهابية قسوة وفظاعة، ومن المؤكد أن هذا الأسلوب لايمثل إلا نهج عصابات لا تأبه بأية قيم .





وناشد المجتمع الدولي أن يضطلع بمسئولياته وأن يعمل على إعادة الإستقرار والأمن ودعم الشرعية فى اليمن الشقيق.





وجدد السودان مؤازرته ووقوفه إلى جانب أشقائه في اليمن حكومةً وشعباً .



