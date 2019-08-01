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متى يظهر قفشة ومتولي في تدريبات الأهلي؟

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:18 م
متى يظهر قفشة ومتولي في تدريبات الأهلي؟
قفشة ومتولي
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الفجر الرياضي
 
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يشارك محمد مجدي قفشة، ومحمود متولي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمرة الأولى في مران الفريق غدا الجمعة بعد الإعلان عن انضمامهما رسميا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وكان الأهلي قد أعلن التعاقد مع محمود متولي ومجدي قفشة، بالإضافة إلى المالي أليو ديانج، مع تمديد إعارة رمضان صبحي، في إطار خطة تدعيم الفريق الأول لكرة القدم والذي يواجه تحديات كبيرة في الموسم الجديد؛ سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

 

ويستعد الأهلي لخوض منافسات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام فريق أطلع بره من جنوب السودان.

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