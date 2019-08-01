محمد غنين: مركز الكلى بجامعة المنصورة أنشئ من المعونة الهولندية

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قال الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى فى مصر إن مركز الكلى بجامعة المنصورة أنشئ من المعونة الهولندية، منوهًا إلى أن المركز يهدف لعلاج المرضى، وتدريب وتعليم الكادر الطبي، والمساهمة في البحث العلمي.



وأضاف"غنيم"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس أن العلاج داخل المركز جيد وبالمجان، مشيرًا إلى أن مركز الكلى بجامعة المنصورة يفد إليه متدربون من دول عربية وبخاصة تونس والسودان واليمن بالإضافة إلى مجموعة ليست قليلة من الدول الأوروبية مثل ألمانيا وإنجلترا.



وتابع: "من واقع رصد الأبحاث العلمية للمركز فى الدوريات العلمية يوجد للمركز حوالي 1200 بحث بالدوريات العلمية العالمية"، معلقًا: "هذا من فضل ربي".

