لازم تعرف.. 9 محظورات على "الرجال والنساء" في مناسك الحج

يمتاز موسم الحج بوجود الملايين من المسلمين في بقعة واحدة، إضافة إلى المشاق التي يتعرض لها الحاج خلال مناسك الحج من صعوبات السفر والوصول إلى المملكة، والمشي لتأدية الشعائر الدينية.

وقد يذهب البعض وهو لا يعلم ما يجب فعله وما عليه تركه، حيث أن هناك أمور تحرم على الحاج ما دام مُحرماً، وهذه الأمور هي التي يطلق عليها محظورات الإحرام، منها محظورات الرجل والمرأة، لذا تقدم " الفجر "، أبرز المحظورات على الرجال والنساء خلال أداء مناسك الحج، وذلك من خلال السطور القادمة.

1- منع الترفه ويقصد به عدم وضع الطيب والمقصود به الروائح، في الثوب أو البدن.

2- عدم إزالة الشعر أياً كان موضعه في الجسد، أما لو سقط الشعر بغير اختياره فلا حرج عليه.

3- عدم تقليم الأظافر لليدين والرجلين، وفي حالة انكسار الظافر والتأذي به، فلا حرج أن يقص القدر المؤذي منه، ولا فدية عليه.

4- عدم القيام بالعلاقة الحميمة أو الجماع سواء المقدمات أو المباشرة، فالجماع ومقدماته من أعظم المحظورات أثناء الإحرام، لأنه يفسد الشعيرة.

5- عدم الخطبة أو مباشرة عقد النكاح سواء لنفسه أو لغيره.

6- عدم التعرض للصيد البري حال الإحرام، فلا يجوز للمحرم اصطياد شيء من حيوانات البر.

7- الفسوق والجدال من المحظورات، ويقصد بالفسوق ارتكاب المعاصي من نميمة وغيبة وسب أو السرقة وقول الزور وكل أنواع المعاصي، أما الجدال فهو المجادلة في الحديث.

8- وأيضا المحظورات على الرجال تتمثل في التجرد من المخيط بمعنى عدم ارتداء الملابس والأحذية المعتادة.

9- وعدم تغطية الرأس بملاصق والمقصود به العمامة والطاقية والقبعة أو الغترة، وكذلك عدم تغطية الوجه.