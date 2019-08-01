أبو قير يتعادل مع الأنصار السعودي وديا

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبو قير للأسمدة مع نظيرة فريق الأنصار السعودي بهدف لكل منهما، في المواجهة الودية التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب أفريكانو بالإسكندرية.

شهد الشوط الأول تقدم أبو قير بهدف عن طريق عبد الله سليمان شيكابالا، وتمكن الفريق السعودي من إدراك هدف التعادل قبل ختام الشوط.

وفي الشوط الثاني دفع المدير الفني للفريق السكندري بمعظم اللاعبين البدلاء لتجهيزهم ولتحقيق مزيد من التجانس بين اللاعبين القدامى والجدد.

وسبق لأبو قير خوض ثلاث تجارب ودية مؤخرا حقق خلالهم الفوز على المنتزة والمعمورة والمصانع الحربية.