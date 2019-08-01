رغم التعقيدات.. برشلونة يقترب من حسم صفقته الرابعة

أشارت تقارير إسبانية، إلى أن مسؤولو نادي برشلونة يأملون في إنهاء صفقة جونيور فيربو ظهير أيسر ريال بيتيس وذلك خلال يوم الإثنين المقبل.









وقالت شبكة "espn" الإسبانية أن نادي برشلونة يأمل في جعل فيربو ظهير بيتيس هو توقيع الصيف الرابع هذا الأسبوع.





وأكدت الشبكة الإسبانية أن برشلونة يريد إتمام الصفقة قبل جولته في الولايات المتحدة يوم الإثنين، فيما يستعد مسؤولو ريال بيتيس للبيع مقابل 25 مليون لكن البارسا لم يعرض بعد أكثر من 20 مليون.





ويريد مسؤولو برشلونة أن ينضم فيربو سريعاً لتدريبات الفريق استعداداً للموسم الجديد، وأن يكون خير منافس لجوري ألبا في الجبهة اليسرى بالموسم الجديد.



