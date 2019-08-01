خالد جلال: سعيد بتكريمي وسط كوكبة من المبدعين بمهرجان الصيف الدولي
الخميس 01/أغسطس/2019 - 08:17 م
الفجر الفني
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أعرب المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، عن سعادته بالتكريم فى مهرجان الصيف الدولى بدورته ١٧ لمكتبة الأسكندرية، وسط كوكبة من المبدعين .
ووجه جلال الشكر للدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الأسكندرية، والموسيقار راجح داوود، علي هذا التكريم الراقي في افتتاح نشاط مكتبة الاسكندرية العريقة، وسط كوكبة من المبدعين علي رأسها الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزير الثقافة، والفنان الدكتور حسن شرارة، والمخرج الكبير عصام السيد، والمخرجة هالة خليل، والمخرج المسرحى محمود أبو دومة، مغنية الأوبرا نيفين علوبة، والموسيقار الدكتور محمد حسني.
كانت مكتبة الاسكندرية يوم الاثنين ٢٩ يوليو الماضى، قد كرمت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة مع نخبة من نجوم المبدعين والشباب الواعدين وذلك ضمن فعاليات الموسم السابع عشر من مهرجان الصيف الدولى .
وقد شمل التكريم أيضا الموسيقار الدكتور عثمان المهدى، التشكيلية الدكتورة أسماء يوسف البربرى، المؤلفة المسرحية أمار مصطفى، والفنانة التشكيلية نيرمين بدر .
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