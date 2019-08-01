لاعب بالمنتخب المصري لكرة اليد: "نفتخر ونعتز بتكريم الرئيس السيسي"

Advertisements





علق كابتن عمر خالد كاستيلو، لاعب المنتخب المصري للشباب لكرة اليد، على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم بمؤتمر الشباب، قائلًا: "الإنجاز الذي حصلنا عليه لم يحدث في مصر منذ 20 عامًا".



وأضاف "خالد"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الخميس،: "تكريم الرئيس السيسي لنا أمس شرفنا، ولم نكن نتوقعه".



وتابع: "نفتخر ونعتز بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لنا"، مستكملًا: "حلمنا تحقق".



