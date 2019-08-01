لاعب بالمنتخب المصري لكرة اليد: "نفتخر ونعتز بتكريم الرئيس السيسي"
الخميس 01/أغسطس/2019 - 08:17 م
أمنية فوزي
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علق كابتن عمر خالد كاستيلو، لاعب المنتخب المصري للشباب لكرة اليد، على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم بمؤتمر الشباب، قائلًا: "الإنجاز الذي حصلنا عليه لم يحدث في مصر منذ 20 عامًا".
وأضاف "خالد"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الخميس،: "تكريم الرئيس السيسي لنا أمس شرفنا، ولم نكن نتوقعه".
وتابع: "نفتخر ونعتز بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لنا"، مستكملًا: "حلمنا تحقق".
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