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"الإفتاء" توضح حكم الصلاة لمن يرتدون حفاض كبار السن

الخميس 01/أغسطس/2019 - 08:15 م
الإفتاء توضح حكم الصلاة لمن يرتدون حفاض كبار السن
أرشيفية
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هدى عبدالرازق
 
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وجهت سيدة سؤالا إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية عبر موقع "اليوتيوب"، قائلة: "إن والدتها مسنة وتبلغ 75 عاما، وترتدي حفاضات الكبار.. فكيف يمكن لها أن تصلي".

ومن ناحيته عقب أحد علماء دار الافتاء، ناصحًا السائلة، أن خدمة الأم وهى في هذه الحالة طريقا إلى الجنة، موضحًا أنه يجب أن يحاولوا أن يساعدوها على الوضوء فإن تمكنوا فهذا جيد، وإن لم يتمكنوا فلا مانع أن تتيمم، وتغير الحفاض يكون كلما أمكن.
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