تعيين الدكتور وليد أبو سمرة مديرا لمركز العيون بجامعة المنصورة

أصدر الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة قرارا بتعيين الدكتور وليد على مصطفى أبو سمره الأستاذ بقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب مديرًا غير متفرغا لمركز طب وجراحة العيون اعتبارا من 1أغسطس 2019 ولمدة عام واحد.





يشار أن الدكتور وليد على مصطفى أبو سمره حصل على بكالوريوس الطب والجراحة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف في 1997 وحصل على الدكتوراه بتقدير ممتاز في 2007 والزمالة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف في 2008.



