أمانة مكة تسخرإمكانياتها لمتابعة 49730 منشأة غذائية بالمشاعر المقدسة

كثفت أمانة العاصمة المقدسة والبلديات الفرعية التابعة لها، أعمال صحة البيئة، ومراقبة الأسواق بمكة المكرمة؛ للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية.

وشنت أمانة العاصمة، جولات ميدانية مكثفة على المحال المتعلقة بالصحة العامة، ومضاعفة أعمال مكافحة الظواهر السلبية في محاورها الثلاثة «المواطن، المرافق العامة، العناية بالمظهر العامّ»، مع الاستمرار في تطوير المحلات المتعلقة بالصحة العامة.

تأتي تلك الجهود ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية لتوفير الخدمات البلدية لضيوف الرحمن، منذ وصولهم للديار المقدسة وتأديتهم لمناسكهم، حتى عودتهم لديارهم، لتغطي خدماتها مكة المكرمة وكافة المشاعر المقدسة.

وتحرص الوزارة على التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في الأعمال الميدانية المشتركة، واستقبال البلاغات والحالات الخاصة بأعمال صحة البيئة والأسواق من مختلف الجهات ومعالجتها أولًا بأول، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتشديد الرقابة في مكافحة ظاهرة بيع ماء زمزم على الطرقات، والعمل على دعم مراكز الخدمات الميدانية بالمشاعر المقدسة «عرفات، مزدلفة، منى» خلال موسم الحج، إضافة للمشاركة في أعمال لجنة مكافحة الطبخ العشوائي، وتكثيف أعمال لجنة متابعة المباسط المخالفة، وكذلك مكافحة الباعة الجائلين.

ومن المحاور الرئيسية لخطة الوزارة، مراقبة ومتابعة تجارة الجملة والتجزئة والثلاجات والتركيز على المنطقة المركزية، مع التأكد من حصول جميع العاملين في المحال الخاصة بالمواد الغذائية والمباسط الموسمية على الشهادات الصحية السارية المفعول، مع القيام بتشكيل فرق عمل للإشراف على مطابخ الإعاشة والمستودعات لمتابعة التزامهم بالأنظمة والتعليمات، والحزم في تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين وتلافي الملاحظات، ومصادرة المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وإتلافها، إغلاق المحلات غير المرخصة، وغير المستوفية للاشتراطات الصحية، والمشاركة في لجان الغش التجاري، مع تكثيف أعمال الرقابة على الأسواق المركزية والمحلات التجارية، واستمرار الجولات الميدانية على محلات العطارة.