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شائعات ميركاتو برشلونة - المنبوذ إلى توتنهام وطريد فالفيردي إلى إيفرتون

الخميس 01/أغسطس/2019 - 08:07 م
شائعات ميركاتو برشلونة - المنبوذ إلى توتنهام وطريد فالفيردي إلى إيفرتون
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مني العوضي
 
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كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الخميس، عن تحركات متوقعة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية وذلك بشأن بعض من لاعبي نادي برشلونة.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن نادي إيفرتون مهتم قليلاً بالتعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيش وسط برشلونة والذي يعد حُلم لمانشستر يونايتد.

  وأوضحت الصحيفة البريطانية أن نادي توتنهام مستعد للانقضاض على البرازيلي فيليب كوتينيو فقط إذا احتاج إلى استبدال كريستيان إريكسن.

وأشارت الصحيفة أن موقف كوتينيو يعتمد على استمرارية كريستيان إريكسن الذي يبدو وأنه عالق في مكانه بالوقت الحالي.
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