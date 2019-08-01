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المغربي يقيم احتفالية لأعضاء الأهلي بعد الفوز بالدوري

الخميس 01/أغسطس/2019 - 08:01 م
المغربي يقيم احتفالية لأعضاء الأهلي بعد الفوز بالدوري
احتفالية لأعضاء الاهلي
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الفجر الرياضي
 
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أقام المهندس محمد المغربي المرشح السابق في انتخابات النادي الأهلي، احتفالية لأصدقائه من أعضاء المجلس الحالي بالقلعة الحمراء للإحتفال بفوز فريق الكرة الأول بالدوري رقم 41 في تاريخه.

 

وشهدت الاحتفالية حضور كل من، خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الاهلي، وثلاثي مجلس الادارة طارق قنديل ومحمد سراج ومحمد الدماطي،بجانب أمير توفيق مدير إدارة التسويق والتعاقدات،حيث يرتبطون جميعا بعلاقة صداقة مع المغربى.

المغربي يقيم احتفالية لأعضاء الأهلي بعد الفوز بالدوري
المغربي يقيم احتفالية لأعضاء الأهلي بعد الفوز بالدوري
المغربي يقيم احتفالية لأعضاء الأهلي بعد الفوز بالدوري
المغربي يقيم احتفالية لأعضاء الأهلي بعد الفوز بالدوري
المغربي يقيم احتفالية لأعضاء الأهلي بعد الفوز بالدوري
المغربي يقيم احتفالية لأعضاء الأهلي بعد الفوز بالدوري
المغربي يقيم احتفالية لأعضاء الأهلي بعد الفوز بالدوري
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