نقل مقر سيارات "بلقاس - القاهرة" إلى الموقف الجديد بالدقهلية

استقبل اللواء حسام لبيب محمد رئيس مركز ومدينه بلقاس اليوم، النقيب كريم حسانين رئيس وحدة مرور بلقاس وحسن موسي مدير مدرسه القيادة بوحدة مرور بلقاس؛ لبحث ضرورة نقل سيارات بلقاس - القاهرة إلى الموقف الجديد بمنطقة حسن أبو عامر بجوار المزلقان القديم.





وأكد رئيس بلقاس أن الهدف من النقل للموقف للتخفيف من ازدحام السيارات بميدان المحطة من سيارات القاهرة والمنصورة وتم الاتفاق على نقل سيارات القاهرة بعد أن يتم أنشاء دورتي مياه لخدمه الموقف من المواطنين والسائقين.





حضر الاجتماع المحاسب فتح الله النقمه مدير التخطيط برئاسة المركز وأحمد جميل مدير العلاقات العامة بمجلس مدينه بلقاس.



