دار الافتاء المصرية تعلن موعد عيد الأضحى المبارك 2019.. وغدا أول أيام ذي الحجة 1440
الخميس 01/أغسطس/2019 - 07:59 م
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دار الافتاء المصرية تعلن موعد عيد الأضحى المبارك 2019.. وغدا أول أيام ذي الحجة 1440
أعلنت دار الافتاء المصرية، أن غدًا الجمعة أول أيام ذي الحجة 1440، وأن يوم السبت الموافق 10 هو يوم 9 ذي الحجة "وقفة عرفات"، وقالت داردار الافتاء المصرية إن عيد الأضحى المبارك يوم الأحد الموافق 11/8/2019.
وفي نفس السياق، أعلن المرصد الفلكي بجامعة المجمعة بالمملكة العربية السعودية رؤية هلال شهر ذي الحجة حيث ثبوت رؤية الهلال حيث سيكون يوم عرفة هو يوم السبت 10 أغسطس والتاسع من ذي الحجة، بينما أول أيام عيد الفطر المبارك الأحد 11 أغسطس.
ومنذ يومين تقريبًا، يبحث المسلمون حول العالم عن هلال ذي الحجة لمعرفة موعد غرة ذي الحجة 1440 والذي يتحدد على أساسه موعد عيد الاضحى المبارك 2019 لما له من مكانة عظيمة إذ يتواجد به الركن الأعظم من أركان الإسلام الخمس وهو موسم الحج لذا يتأهب الكثيرون لاستقبال وقفة عرفة 1440 وعيد الاضحى 2019 حيث سيتم استطلاع هلال ذي الحجة رسميا اليوم.
"غرة ذي الحجة - وقفة عرفات - عيد الأضحى) هي الكلمات الأكثر بحثا عبر المحركات خلال الأيام المقبلة، فما هي إلا أيام قليلة ونستقبل شهر ذي الحجة ذلك الشهر الكريم المرتبط بتحديد وقفة عرفات ومن ثم تحديد موعد عيد الأضحى 2019.
ويذكر أن الدكتور محمد غريب بالمعهد القومي للبحوث الفلكية قال إنه سيتم استطلاع هلال ذي القعدة يوم الأربعاء عبر إرسال لجان للمحافظات، إذ سيتم حلول الشهر فلكيا غدا الخميس 4 يوليو ويتوقع بدء شهر ذي الحجة في يوم الجمعة 2 أغسطس المقبل.
كما أعلن الدكتور محمد غريب أن غرة ذي الحجة من المقرر أن تكون يوم الجمعة القادم الموافق 2 أغسطس وسيكون يوم السبت الموافق 10 أغسطس هو يوم عرفة ليكون يوم الأحد الموافق 11 أغسطس بذلك هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.
دار الافتاء المصرية تعلن موعد عيد الأضحى المبارك 2019.. وغدا أول أيام ذي الحجة 1440
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