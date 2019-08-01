ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

دار الافتاء المصرية تعلن موعد عيد الأضحى المبارك 2019.. وغدا أول أيام ذي الحجة 1440

الخميس 01/أغسطس/2019 - 07:59 م
دار الافتاء المصرية تعلن موعد عيد الأضحى المبارك 2019.. وغدا أول أيام ذي الحجة 1440
دار الافتاء المصرية - صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
دار الافتاء المصرية تعلن موعد عيد الأضحى المبارك 2019.. وغدا أول أيام ذي الحجة 1440

أعلنت دار الافتاء المصرية، أن غدًا الجمعة أول أيام ذي الحجة 1440، وأن يوم السبت الموافق 10 هو يوم 9 ذي الحجة "وقفة عرفات"، وقالت داردار الافتاء المصرية إن عيد الأضحى المبارك يوم الأحد الموافق 11/8/2019.

وفي نفس السياق، أعلن المرصد الفلكي بجامعة المجمعة بالمملكة العربية السعودية رؤية هلال شهر ذي الحجة حيث ثبوت رؤية الهلال حيث سيكون يوم عرفة هو يوم السبت 10 أغسطس والتاسع من ذي الحجة، بينما أول أيام عيد الفطر المبارك الأحد 11 أغسطس.

ومنذ يومين تقريبًا، يبحث المسلمون حول العالم عن هلال ذي الحجة لمعرفة موعد غرة ذي الحجة 1440 والذي يتحدد على أساسه موعد عيد الاضحى المبارك 2019 لما له من مكانة عظيمة إذ يتواجد به الركن الأعظم من أركان الإسلام الخمس وهو موسم الحج لذا يتأهب الكثيرون لاستقبال وقفة عرفة 1440 وعيد الاضحى 2019 حيث سيتم استطلاع هلال ذي الحجة رسميا اليوم.

"غرة ذي الحجة - وقفة عرفات - عيد الأضحى) هي الكلمات الأكثر بحثا عبر المحركات خلال الأيام المقبلة، فما هي إلا أيام قليلة ونستقبل شهر ذي الحجة ذلك الشهر الكريم المرتبط بتحديد وقفة عرفات ومن ثم تحديد موعد عيد الأضحى 2019.

ويذكر أن الدكتور محمد غريب بالمعهد القومي للبحوث الفلكية قال إنه سيتم استطلاع هلال ذي القعدة يوم الأربعاء عبر إرسال لجان للمحافظات، إذ سيتم حلول الشهر فلكيا غدا الخميس 4 يوليو ويتوقع بدء شهر ذي الحجة في يوم الجمعة 2 أغسطس المقبل.

كما أعلن الدكتور محمد غريب أن غرة ذي الحجة من المقرر أن تكون يوم الجمعة القادم الموافق 2 أغسطس وسيكون يوم السبت الموافق 10 أغسطس هو يوم عرفة ليكون يوم الأحد الموافق 11 أغسطس بذلك هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

دار الافتاء المصرية تعلن موعد عيد الأضحى المبارك 2019.. وغدا أول أيام ذي الحجة 1440
Advertisements
المزيد عن: وقفة عرفات هلال شهر ذي الحجة موعد العيد الاضحى غرة ذي الحجة عيد الاضحى المبارك 2019 دار الافتاء المصرية دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء اول ايام عيد الاضحى 2019 اول ايام عيد الاضحى اول ايام ذي الحجة الإفتاء المصرية استطلاع هلال ذي الحجة أول أيام ذي الحجة 1440
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم