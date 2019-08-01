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أحد أبطال منتخب كرة اليد: "تكريم السيسي كان مفاجأة سارة لنا"

الخميس 01/أغسطس/2019 - 07:57 م
أحد أبطال منتخب كرة اليد: تكريم السيسي كان مفاجأة سارة لنا
صورة من اللقاء
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أمنية فوزي
 
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علق كابتن أحمد راضي، أحد أبطال المنتخب المصري لكرة اليد للشباب، على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم بمؤتمر الشباب، قائلًا: "لم نتوقع تكريم الرئيس السيسي لنا في مؤتمر الشباب".

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الخميس،: "التكريم كان مفاجأة سارة لنا، وكان تقدير لنا، وأكد أنا تعبنا لم يضيع".

وتابع: "كنا نضع لأنفسنا هدفًا وهو كتابة تاريخ لهذا الجيل، ونوينا ألا نعود إلا بالميدالية".
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