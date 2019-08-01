ليروي ساني يحسم مصيره مع مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن النجم الدولي الألماني الشاب، ليروي ساني، قد أعرب عن رغبته في الرحيل عن مانشستر سيتي الإنجليزي، من أجل الانتقال إلى بايرن ميونيخ الألماني.





وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، أنه لم تتضح كل التفاصيل بعد، حيث أن ساني مستعد لتوقيع عقدٍ يمتد لـ 4-5 سنوات، ومن ثم يجب على بايرن الآن التوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي وذلك قد يستغرق بضعة أيام.





ومن الجدير بالذكر أن بيب جوارديولا، مدرب السيتيزينز، قد عرض على ساني خيارين: إما التجديد أو الرحيل، وعلى ذلك فإن ساني لم يرغب بتجديد عقده الذي ينتهي عام 2021.



