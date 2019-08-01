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كريم العمدة : ميكنة الخدمات الحكومية أمن قومي

الخميس 01/أغسطس/2019 - 07:53 م
كريم العمدة : ميكنة الخدمات الحكومية أمن قومي
صورة من اللقاء
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كساب أحمد
 
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قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن ميكنة الخدمات الحكومية خطوة تأخرت 10 سنوات على الأقل، لافتَا إلى أن مصر يجب أن تتدخل عالم التحول الر قمي بشكل سريع، لأن هذا الامر أصبح أمن قومي.

وأضاف "العمدة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل"، المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، مساء الخميس،: "منظر الطوابير أمام المؤسسات الحكومية مؤسف جدًا، ولا يليق بمصر، هذه الطوابير يجب أن تنتهي بكل المقاييس".

وتابع أن مصر أصبح بها 3 محافظات طبقت ميكنة الخدمات لحكومية بشكل كامل، وسيتم تطبيق هذا الأمر على باقي المحافظات بشكل تدريجي، لافتَا إلى أن ميكنة الخدمات سيقلل من الفساد، لأن عمليات تحصيل الأموال تحدث بشكل رقمي.
قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن ميكنة الخدمات الحكومية خطوة تأخرت 10 سنوات على الأقل، لافتَا إلى أن مصر يجب أن تتدخل عالم التحول الر قمي بشكل سريع، لأن هذا الامر أصبح أمن قومي.

وأضاف "العمدة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل"، المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، مساء الخميس،: "منظر الطوابير أمام المؤسسات الحكومية مؤسف جدًا، ولا يليق بمصر، هذه الطوابير يجب أن تنتهي بكل المقاييس".

وتابع أن مصر أصبح بها 3 محافظات طبقت ميكنة الخدمات لحكومية بشكل كامل، وسيتم تطبيق هذا الامر على باقي المحافظات بشكل تدريجي، لافتَا إلى أن ميكنة الخدمات سيقلل من الفساد، لأن عمليات تحصيل الأموال تحدث بشكل رقمي.
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