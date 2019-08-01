موندو ديبورتيفو: برشلونة لن يستطيع ضم نيمار على سبيل الإعارة لهذا السبب

أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى احتمالية انضمام نيمار لصفوف برشلونة على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وقالت الصحيفة الإسبانية، أن لو وافقت إدارة باريس على ذهاب نيمار إعارة للبارسا هذا الموسم مع خيار شراء إلزامي، فلا يستطيع النادي الكتالوني تحمل الزيادة في الراتب.





وأفادت الصحيفة أن يعود ذلك إلى أن نيمار سيحصل على الأقل على 25 مليون يورو، لذلك أفضل طريقة هي المقايضة، بحيث يستغني البارسا عن لاعبين برواتب عالية، وتتعدل فاتورة الأجور في الفريق.





وأكدت الصحيفة أن نيمار يريد بقوة العودة إلى برشلونة وذلك في الوقت التي ربطته الصحف الإسبانية بناديي ريال مدريد ويوفنتوس الإيطالي.