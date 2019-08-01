محافظ الدقهلية: أسبوعين حد أقصى للانتهاء من إجراءات تقنين الأراضي

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أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على ضرورة الانتهاء من إجراءات تقنين الأوضاع للأراضي أملاك الدولة والمنازل المخالفة خلال أسبوعين كحد أقصى وبعد هذه المدة تتم إزالة كافة المخالفات لغير الجادين حنى لو قدموا طلبات تقنين من قبل.



واكد محافظ الدقهلية على أهمية الإسراع في الرفع المساحي لكل المساحات المطلوب تقنينها، مؤكدا على أنه لن يتهاون في تقنين الأوضاع وتحصيل موارد الدولة على أن تنتهي كافة الإجراءات لكافة الطلبات خلال اسبوعين ابتداءا من اليوم.



وكلف محافظ الدقهلية الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد للمحافظة بالتنسيق مع هيئة المساحة لمتابعة وسرعة الانتهاء من كافة طلبات الرفع المساحي ڤي أسرع وقت ممكن.



وطالب شاروبيم اصحاب المخالفات سرعة التقدم بطلبات من خلال نموذج التصالح الموجود في الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة، وأضاف أنه بعد تقديم الطلب ستتولى لجنة السلامة الإنشائية فحص المبنى وإعداد تقرير حول مدى صلاحيته من عدمها وفي حالة الصلاحية يتم الدفع والحصول على التصالح.



وأكد محافظ الدقهلية على أن الدولة جادة لأقصى درجة في ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين ولن تتهاون في تحصيل حق الدولة، وأنها حريصة على مصلحة المواطنين بما لا يخالف القانون ولا يؤدي إلى إهدار المال العام وأموال الدولة وبما يحقق صالح الجميع.



حضر الاجتماع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وعدد من مديري الإدارات العامة بالمحافظة ومسئولي المساحة والإدارة العامة للاملاك.