محافظ الدقهلية في تكريم الأوائل بمنية النصر: الرئيس يرعى الشباب وأنتم مستقبل مصر

كرم الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم أوائل الشهادات والحاصلين على المراكز الأولى على مستوى إدارة منية النصر التعليمية والجمهورية وكان في استقباله المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ومحمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة منية النصر،وعبد العظيم السعيد رئيس مجلس الامناء والدكتور محمد محمود نبيه وعصام فوده مدير الإدارة التعليمية بمنية النصر.





وأكد محافظ الدقهلية على سعادته بوجوده بين ابنائه وبناته وقال أتمنى لو أستطيع البقاء معكم طول اليوم فأنتم تمنحوني طاقة إيجابية لكن ارتباطات عملي تحول بيني وبين البقاء،وأكد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه يرعى الشباب ودائما يقول أنكم مستقبل مصر وعماد الوطن.





وأضاف محافظ الدقهلية أن مصر بلد شابة فشبابها يمثلون 60% من أهلها وأنتم مستقبلنا الواعد الذي نتطلع إليه جميعا،ووجه التهنئة لكل المتميزين والمتفوقين،كما وجه الشكر للقائمين على الحفل ورجال الأعمال والجمعيات لدعمهم ومشاركتهم من أجل مصر.





في ختام الحفل قام محافظ الدقهلية بتكريم 132 طالبا وطالبة من الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى إدارة منية النصر وعلى مستوى الجمهورية في الشهادتين الثانوية العامة والثانوية الفنية والشهادة الإعدادية والكشافة ومدرستي الأمل للصم والتربية الفكرية والتربية الموسيقية،بالإضافة إلى 15 من المدرسين ومديري المراحل.





ومن جانبه أكد عصام فوده مدير إدارة منية النصر التعليمية على شكره وتقديره لجهود محافظ الدقهلية التي يلمسها الجميع وعلى تلبيته الدعوة وحضور حفل التكريم،كما وجه الدكتور محمد محمود نبيه الشكر لمحافظ الدقهلية لحضوره وتكريم المتفوقين.



