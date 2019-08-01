إعلان أسماء المكرمين بالإسكندرية للأغنية في دورته الـ ١٦
الخميس 01/أغسطس/2019 - 07:50 م
يارا أحمد
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كشف الشاعر عماد حسن، أمين عام مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية، عن أسماء المكرمين في الدورة السادسة عشر، والتي ستنطلق يوم ٢٢ أغسطس الجاري.
وقال "حسن" خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان المنعقد حاليا داخل أحد فنادق الاسكندرية، إنه من المقرر أن يتم تكريم كل من اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعي، والموسيقار حمدي رؤوف خلال حفل الافتتاح.
وعن المكرمين في الختام، أوضح أنه من المقرر تكريم كل من الموسيقار رضا رجب، وأمير حداد من الاردن، وهدي سعد من المغرب، وكمال مختار، والدكتورة نهال الشقنقيري التي كرمها الرئيس السيسي في يوم المرأة وتعمل في العمليات الجراحية فقط وليس لها عيادة خاصة.
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