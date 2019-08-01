ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إعلان أسماء المكرمين بالإسكندرية للأغنية في دورته الـ ١٦

الخميس 01/أغسطس/2019 - 07:50 م
إعلان أسماء المكرمين بالإسكندرية للأغنية في دورته الـ ١٦
مهرجان إسكندرية للأغنية
Advertisements
طباعة
يارا أحمد
 
Advertisements
كشف الشاعر عماد حسن، أمين عام مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية، عن أسماء المكرمين في الدورة السادسة عشر، والتي ستنطلق يوم ٢٢ أغسطس الجاري.

وقال "حسن" خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان المنعقد حاليا داخل أحد فنادق الاسكندرية، إنه من المقرر أن يتم تكريم كل من اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعي، والموسيقار حمدي رؤوف خلال حفل الافتتاح.

وعن المكرمين في الختام، أوضح أنه من المقرر تكريم كل من الموسيقار رضا رجب، وأمير حداد من الاردن، وهدي سعد من المغرب، وكمال مختار، والدكتورة نهال الشقنقيري التي كرمها الرئيس السيسي في يوم المرأة وتعمل في العمليات الجراحية فقط وليس لها عيادة خاصة.

Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما خبار الفن بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم