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مصطفى بكري: إجراء انتخابات مجلس الشيوخ مع النواب سيوفر على الدولة مليار ونصف

الخميس 01/أغسطس/2019 - 07:49 م
مصطفى بكري: إجراء انتخابات مجلس الشيوخ مع النواب سيوفر على الدولة مليار ونصف
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داليا الحسين
 
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قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف الحكومة بسرعة الانتهاء من قانوني المحليات ومجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن قضية المحليات هامة للغاية.

وأوضح، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس أن "المحليات" جهاز رقابي يساعد الجهاز الإداري للدولة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ مع مجلس النواب سيوفر على الدولة مليار ونصف، كما أن تكليف الرئيس السيسي بتشكيل مجموعات عمل معاونة لأجهزة الدولة يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بتفعيل دور الشباب، معلقًا: "المجموعات يعنى رقابة شعبية".
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