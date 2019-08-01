مصطفى بكري: إجراء انتخابات مجلس الشيوخ مع النواب سيوفر على الدولة مليار ونصف

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف الحكومة بسرعة الانتهاء من قانوني المحليات ومجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن قضية المحليات هامة للغاية.





وأوضح، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس أن "المحليات" جهاز رقابي يساعد الجهاز الإداري للدولة.



