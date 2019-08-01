المنصورة يتعاقد مع ظهير أيمن أسوان لموسمين

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنصورة، على توقيع اللاعب، محمد الصغير الظهير الأيمن لفريق أسوان، استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

ويعد اللاعب من مواليد 1995، وسبق له الانضمام لصفوف غزل المحلة، والشرقية، كما يعد الصفقة السابعة التي يضمها الفريق البرتقالي هذا الموسم .

وأعرب الصغير عن سعادته بالانضمام للفريق البرتقالي متمنيا تحقيق حلم الجماهير بالصعود للدوري الممتاز.

يذكر أن نادي المنصورة قدم ضم أحمد عبدالعال ونادر السيد ووائل السعدني ومحروس ابراهيم وأحمد السيد ومؤمن فكرى، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.