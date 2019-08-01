أمينة خليل تغازل جمهورها من الفيوم (صور)

شاركت الفنانة أمينة خليل، جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، صور لها أثناء قضائها الإجازة الصيفية.





وظهرت امينة خليل خلال الصور بإطلالة كاجوال في صحراء الفيوم بصحبة صديق لها ولاقت الصور إعجاب متابعيها.





ومن المقرر أن تشارك الفنانة أمينة خليل في فيلم حظر تجول مع الفنانة إلهام شاهين وإخراج أمير رمسيس.





من ناحية أخرى تستعد الفنانة أمينة خليل للسفر إلى تايلاند، لتصوير مشاهدها بفيلم "لص بغداد"، مع الفنان محمد عادل إمام، ومن المتوقع أن يستغرق التصوير 3 أسابيع.



