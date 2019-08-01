ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأهلي يتعاقد مع "استاد القاهرة" لاستضافة المباريات المحليّة والإفريقية

الخميس 01/أغسطس/2019 - 06:48 م
الأهلي يتعاقد مع استاد القاهرة لاستضافة المباريات المحليّة والإفريقية
محمد مرجان
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements

أعلن العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، عن تعاقُد الأهلي، رسميًا، مع هيئة استاد القاهرة، لاستضافة مباريات الأهلي المحلية والإفريقية، خلال الفترة القادمة.

 

وقال مرجان، إن النادي حصل على موافقة استاد القاهرة، منذ فترة، في إطار تعاون الهيئة ورغبتها في مساندة الأندية المصرية، بما يتماشى مع الروح الجديدة في الملاعب المصرية، بعد النجاح الكبير الذي حققته مصر في تنظيم الأمم الإفريقية، وكذلك، الحضور الجماهيري الذي جاء بشكل منظمٍ وآمن للغاية.

 

وأضاف أنه بعد الحصول على موافقة هيئة استاد القاهرة، والعرض على مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تم التعاقد الرسمي من جانب النادي، والذي يقضي باستضافة الاستاد لمباريات الأهلي في المرحلة المقبلة.

 

وأكد المدير التنفيذي للأهلي على تمنياته بأن تكون كافة الأمور جاهزة بعد الانتهاء من الصيانة الصيفية لاستاد القاهرة، وأن تكون مباريات الأهلي باكورة التظاهرات الرياضية على هذا الملعب التاريخي، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي باتت تحظى به الرياضة المصرية من مؤسسات الدولة.

 

وأشار مرجان، إلى تقدير مجلس إدارة الأهلي لهيئة الأستاد، والتي أبدت تعاونًا كبيرًا لاستضافة مباريات الأهلي منذ أن جرى مخاطبتها في هذا الشأن.

 

Advertisements
المزيد عن: رياضة تعاقد الاهلي واستاد القاهرة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
4
x
18:00
3
فنربخشة - تركيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
2
x
20:30
2
توتنهام - الإنجليزي
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
3
x
19:00
1
ليون - فرنسا