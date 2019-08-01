توتنهام يرصد 70 مليون لخطف صفقة الموسم من مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن النجم الدولي البرتغالي برونو فيرنانديز نجم وسط سبورتينج لشبونة البرتغالي، أصبح أحد اللاعبين المطلوبين في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد ارتبط فيرنانديز بالانتقال إلى مانشستر يونايتد بقيمة مالية تصل إلى 70 مليون جنيه إسترليني، لكن الصفقة لم تتم بعد، برغم أن اللاعب عبّر عن رغبته في الرحيل، ويفضل اللعب في الدوري الإنجليزي.



