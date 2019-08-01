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الحجاج عن مستوى الخدمة: "نحصل على اهتمام كامل.. ومفيش مجاملة"

الخميس 01/أغسطس/2019 - 06:48 م
الحجاج عن مستوى الخدمة: نحصل على اهتمام كامل.. ومفيش مجاملة
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هدى عبدالرازق
 
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عرضت فضائية "ten"، مساء الخميس تقرير مصور يرصد التنسيق والمتابعة الدورية لضباط الداخلية للاطمئنان على حجاج بيت الله.

وقال العقيد طبيب أحمد البهنسي، رئيس البعثة الطبية لحجاج الداخلية، إن هناك طاقم طبي متكامل في المدينة لمتابعة الحالات المرضية، ويوجد فريق آخر مماثل في مكة المكرمة لاستمرار المتابعة.

وأكد أحد الحجاج، أن هناك اهتمام كامل، ولا يوجد أي تقصير، مضيفا: "إحنا في الحج ومفيش مجاملة".
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