شؤون الحرمين تعيد 104 آلاف حاج لذويهم خلال ذي القعدة

وأعلنت رئاسة شؤون الحرمين، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الإحصائية الخاصة بعدد المستفيدين من خدماتها خلال شهر ذي القعدة لعام 1440 هـ، أكدت تمكن خدمة إرشاد التائهين بالمسجد الحرام من إعادة 104 آلاف، و606 مستفيدين إلى ذويهم.

وفي شأن ذي صلة، دشَّن وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، أول دفعة لإرسال ماء زمزم للجوامع الكبيرة في المدينة المنورة بالتعاون مع فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وذلك بحضور مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة الشيخ قيس بن عبدالحميد المعيقلي.

وأوضح « الخضيري»، أن المبادرة تستهدف خدمة ضيوف الرحمن بتسهيل وصول ماء زمزم إليهم سواء في المسجد النبوي أو في الجوامع الخمس الكبيرة تفعيلًا لمبادرة «خير أمة»، حيث يصل عدد ما يتم إرساله للمساجد الخمسة في اليوم 250 حافظة زمزم.

وقدم وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي، الشكر لفرع وزارة الشؤون الإسلامية على تفاعلهم وتعاونهم لتحقيق هذه المبادرة وإلى إدارات الوكالة على حرصها واهتمامها لتنفيذ هذه المبادرات.