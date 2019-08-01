خطة ثلاثية لإسعاف الأقصر استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

أعلن مرفق إسعاف الأقصر، رفع درجة التأهب والاستعداد القصوى، استعدادًا لاحتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.





وقال الدكتور معمر عبد الهادي، المدير الإقليمي لهيئة الاسعاف بجنوب الصعيد، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إنه تم عمل خطة ثلاثية تتضمن الاستعداد قبل بدء العيد وأيامه وبعد انتهاءه، بـ 70 سيارة اسعاف، و4 لانشات نهرية، بالإضافة إلى تفعيل غرفة العمليات لمدة 24 ساعة طوال أيام تنفيذ الخطة.





كما أوضح "عبد الهادي"، أنه تم صيانة جميع الأجهزة الطبية داخل سيارات الإسعاف، إضافة إلى صيانة السيارات لضمان عدم تعطلها خلال تنفيذ الخطة، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية.





ويبدأ تنفيذ الخطة الثلاثية لهيئة الاسعاف بالأقصر، قبل بدء العيد بنحو 3 أيام، حيث يتم نشر سيارات الاسعاف على الطرق الرئيسية والسريعة، تحسبًا لوقوع حوادث تصام أو انقلاب سيارات، وضمان الوصول إليها في أسرع وقت ممكن.





وخلال اليوم الأول للعيد، يتم نشر سيارات الاسعاف بساحات صلاة العيد تحسبًا لحدوث أية طارئ حين زحام الأهالي، ومن ثم نشر السيارات في أماكن التجمعات بعد انتهاء الصلاة، وسيارة تمشيط بطريق الكورنيش، ووضع لانش بجوار معدية الأهالي، تحسبًا لحدوث حالات غرق، وآخر بين جزيرتي النباتات والموز.





وبعد انتهاء أيام العيد، تعود سيارات الاسعاف على الطرق السريعة والرئيسية، تحسبًا لوقوع حوادث تصام أو انقلاب سيارات، وضمان الوصول إليها في أسرع وقت ممكن، أثناء عودة المواطنين من أجازاتهم في المحافظات المختلفة.



