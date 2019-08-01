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قناة برشلونة تفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن نيمار

الخميس 01/أغسطس/2019 - 06:36 م
قناة برشلونة تفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن نيمار
نيمار
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مني العوضي
 
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يقترب البرازيلي نيمار جونيور من العودة مجدداً إلى برشلونة بعد رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال دافيد فالديريناس مراسل "برشلونة TV" عبر الانستغرام: "نيمار سيكون لاعباً لبرشلونة في الأيام القادمة لكن لم يتم الاتفاق بعد حول إذا كان سيأتي كانتقال كامل أم كإعارة".

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم الخميس، قد قالت أن باريس سان جيرمان حدد موعداً نهائياً لرحيل نيمار.

وأوضحت الصحيفة أن رحيل نيمار سيكون يوم 10 أغسطس، وهو آخر يوم يدفع فيه شخص ما 300 مليون يورو من أجل نيمار.
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