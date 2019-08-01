ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مصطفى بكري: ميليشيات الحوثي تقتل في اليمن بلا رحمة.. والعالم يتفرج

الخميس 01/أغسطس/2019 - 06:39 م
مصطفى بكري: ميليشيات الحوثي تقتل في اليمن بلا رحمة.. والعالم يتفرج
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
علق الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، على العمليات الإرهابية التي حدثت باليمن اليوم، قائلًا إنها استهدفت قسم شرطة بمدينة عدن مما أدى إلى سقوط العشرات، واستهدفت أيضًا معسكر الجلاء الذي أدى إلى سقوط العشرات أيضًا.

وأشار "بكري"، خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، إلى أن جماعة الحوثي مستمرة في عملياتها الإجرامية ضد اليمن، متابعًا: "مزيد من الدماء اليمنية في سبيل زعزعة الاستقرار".

وأضاف أن الوضع في اليمن مأسوي، وأن المؤامرة مستمرة، لافتًا إلى أن أطراف إقليمية عديدة تتدخل في الوضع اليمني، وأن ميليشيات الحوثي تقتل بلا رحمة، بينما العالم يتفرج على ما يجرى باليمن.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
4
x
18:00
3
فنربخشة - تركيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
2
x
20:30
2
توتنهام - الإنجليزي
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
3
x
19:00
1
ليون - فرنسا