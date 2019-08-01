مصطفى بكري: ميليشيات الحوثي تقتل في اليمن بلا رحمة.. والعالم يتفرج

علق الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، على العمليات الإرهابية التي حدثت باليمن اليوم، قائلًا إنها استهدفت قسم شرطة بمدينة عدن مما أدى إلى سقوط العشرات، واستهدفت أيضًا معسكر الجلاء الذي أدى إلى سقوط العشرات أيضًا.





وأشار "بكري"، خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، إلى أن جماعة الحوثي مستمرة في عملياتها الإجرامية ضد اليمن، متابعًا: "مزيد من الدماء اليمنية في سبيل زعزعة الاستقرار".



