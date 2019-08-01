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كوليبالي يفتح الباب أمام الرحيل نحو عملاق الدوري الإنجليزي

الخميس 01/أغسطس/2019 - 06:31 م
كوليبالي يفتح الباب أمام الرحيل نحو عملاق الدوري الإنجليزي
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عمر عبدالعزيز
 
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فتح المدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي، نجم دفاع فريق نابولي الإيطالي، الباب أمام الإنتقال لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأفادت التقارير أن مانشستر يونايتد حدد موعدًا هذا الأسبوع مع فالي رمضاني وكيل أعمال كوليبالي، خاصة أن اللاعب مهتم بالانتقال إلى ملعب أولد ترافورد.

وأكدت التقارير على أنه يرحب قلب الدفاع المميز بفكرة الذهاب إلى البريميرليج من بوابة فريق ملعب أولد ترافورد في الموسم الجديد 2019 – 2020 ، وذلك على الرغم من عدم مشاركة الشياطين الحمر بدوري ابطال أوروبا.
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