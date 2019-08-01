كوليبالي يفتح الباب أمام الرحيل نحو عملاق الدوري الإنجليزي

فتح المدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي، نجم دفاع فريق نابولي الإيطالي، الباب أمام الإنتقال لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

فتح المدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي، نجم دفاع فريق نابولي الإيطالي، الباب أمام الإنتقال لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.