تامر حمزة عميدا لكلية طب أسنان بنين الأزهر بالقاهرة
الخميس 01/أغسطس/2019 - 06:33 م
محمود الجلاد
Advertisements
Advertisements
أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارا بندب الدكتور تامر عبدالرحيم حمزة، أستاذ التيجان والجسور بكلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، عميدا للكلية.
تدرج عميد كلية طب الأسنان بنين الجديد في التعليم الأزهري، حتى التحق بطب الأسنان وتخرج في دفعة 1994، وحصل على درجة الماجستير في التيجان والجسور عام 2001، ثم درجة الدكتوراه في ذات التخصص عام 2004، إشراف مشترك مع جامعه أوهايو الولايات المتحدة الأمريكية، ورقي إلى أستاذ مساعد، ثم حصل على درجة الأستاذية.
حصل حمزة على العديد من الدورات والشهادات المهمة على المستوى المحلي والدولي، وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، بجامعة الأزهر وغيرها من الجامعات المصرية، ونُشر له أوراق بحثية عديدة بدوريات ومجلات طبية محلية ودولية، واختير محكمًا في عدد من المجلات العلمية المحلية والعالمية.
تولى حمزة مهام رئاسة قسم التيجان والجسور بطب الأسنان بنين الأزهر من 2012، ثم عين وكيلا للكلية للدراسات العليا والبحوث من 2018، وحتى تم انتدابه اليوم عميدًا للكلية.
Advertisements
المزيد عن: محمد المحرصاوي جامعة الازهر تامر محسن بنين الازهر
- خالد صلاح الدين وكيلا لكلية التربية الرياضية في جامعة الأزهر
- مأمون الشيخ.. وكيلا لـ"طب أسنان" طنطا
- "عبد الحي" رئيسا لقسم التخدير والرعاية المركزة بطب الأزهر
- ندب" محمود صديق" وكيلا للطب للدراسات العليا بالأزهر
- "عجاج" مديرا لمستشفى جامعة الأزهر التخصصي
- اختيار أستاذ بطب الأزهر "محكما" بالمجلة الأمريكية لعلاج الألم
- "عجاج" رئيسا لقسم الأشعة بـ"طب الأزهر"
- "راشد" عميدا لطب بنات الأزهر بدمياط
- محمود صديق عميدا لكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة