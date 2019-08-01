هكذا أحيا الزعيم عادل إمام ذكرى وفاة صديقة سعيد صالح
الخميس 01/أغسطس/2019 - 06:27 م
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
شارك الفنان عادل إمام، مع جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له بجوار الفنان الراحل سعيد صالح، لإحياء الذكرى الخامسة له.
سعيد صالح رحل عن عالمنا في 1 أغسطس 2014، بعدما ترك للمسرح والسينما والتليفزيون أعمالا هامة أبرزها "العيال كبرت"، "مدرسة المشاغبين"، "أين عقلي"، "الشيطان يعظ"، وغيرها.
ما لا يعرفه كثيرون أن سعيد صالح دخل السجن ثلاث مرات ، الأولى بسبب إتهامه بالسخرية من رؤساء مصر بعدما خرج عن النص بإحدى المسرحيات وقال :" "أمي إتجوزت 3 مرات…الأول وكلنا المش، والتانى علمنا الغش، والتالت لا بيهش ولا بينش" اعتبر النظام هذه الجملة سخرية من الرؤساء المصريين الثلاثة، الأول هو الراحل جمال عبد الناصر والثاني هو الراحل محمد أنور السادات والثالث محمد حسني مبارك .
وفي عام 1991 دخل السجن بعد إتهامه بتعاطي الحشيش وفي عام 1996 سجن مرة أخرى لنفس التهمة .
ومن أشهر أفلام سعيد صالح سلام يا صاحبي و يا عزيزي كلنا لصوص وزهايمر ورد وشوك والمحظوظ والخادمة .
ومن أشهر المسرحيات التي شارك بها مدرسة المشاغبين والعيال كبرت .
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما خبار الفن بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
- هكذا أحيا عمرو سعد الذكرى الـ12 لرحيل أحمد زكي
- في ذكرى ميلاده.. ما لا تعرفه عن "النمر الأسود"
- سهير البابلي ترد على اتهامات إفساد "مدرسة المشاغبين" للجيل
- في ذكرى ميلاد يونس شلبي.. معلومات لا تعرفها عن صانع البهجة
- في ذكرى ميلاده.. كل ما تريد معرفته عن "رمضان السكري"
- في ذكرى وفاته.. ابنة سعيد صالح تروي تفاصيل جديدة من حياة والدها
- "الزعيم" في ذكرى وفاة سعيد صالح: "ستبقي خالدًا بأعمالك" (صورة)
- جورج قرداحي: بطل حلقة الليلة أفضل من جسد شخصيات الرموز المصرية