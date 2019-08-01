هكذا أحيا الزعيم عادل إمام ذكرى وفاة صديقة سعيد صالح

شارك الفنان عادل إمام، مع جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له بجوار الفنان الراحل سعيد صالح، لإحياء الذكرى الخامسة له.





سعيد صالح رحل عن عالمنا في 1 أغسطس 2014، بعدما ترك للمسرح والسينما والتليفزيون أعمالا هامة أبرزها "العيال كبرت"، "مدرسة المشاغبين"، "أين عقلي"، "الشيطان يعظ"، وغيرها.ما لا يعرفه كثيرون أن سعيد صالح دخل السجن ثلاث مرات ، الأولى بسبب إتهامه بالسخرية من رؤساء مصر بعدما خرج عن النص بإحدى المسرحيات وقال :" "أمي إتجوزت 3 مرات…الأول وكلنا المش، والتانى علمنا الغش، والتالت لا بيهش ولا بينش" اعتبر النظام هذه الجملة سخرية من الرؤساء المصريين الثلاثة، الأول هو الراحل جمال عبد الناصر والثاني هو الراحل محمد أنور السادات والثالث محمد حسني مبارك .وفي عام 1991 دخل السجن بعد إتهامه بتعاطي الحشيش وفي عام 1996 سجن مرة أخرى لنفس التهمة .ومن أشهر أفلام سعيد صالح سلام يا صاحبي و يا عزيزي كلنا لصوص وزهايمر ورد وشوك والمحظوظ والخادمة .ومن أشهر المسرحيات التي شارك بها مدرسة المشاغبين والعيال كبرت .