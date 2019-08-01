ممثل وزارة الطيران من البرلمان يكشف عدد تأشيرات الحج هذا العام

قال أمجد أحمد السعيد، مستشار وزير الطيران المدنى، خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، اليوم الخميس، لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لموسم الحج، إن هناك توجيهات من وزير الطيران المدنى قبل بدء موسم الحج بتقديم أداء متميز وأفضل الخدمات للحجاج المصريين، وتم توفير أماكن مكيفة للانتظار، وتيسير كل الإجراءات على الحجاج.









وأشار "السعيد" خلال اجتماع اللجنة، إلى أن المخطط نقل 70 ألف حاج مصر إلى السعودية، وتم اتخاذ كل الإجراءات لاستيعاب كل الحجاج، وأن عدد تأشيرات الحج لمصر أكثر من 90 ألف تأشيرة موزعة "جوى وبرى"، وتم تسيير نحو 6565 رحلة خاصة لحجاج من فلسطين ومالى.





من جانبها، قالت حنان حماد، مدير عام إدارة حج الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعى، إنه تم لأول مرة إرسال واعظات سيدات مع بعثة الحج، وتم مراعاة المستوى الاقتصادى فى رحلات الحج، واختيار مشرف لكل 45 حاج، تم اختيارهم عن طريق امتحانات، وحتى الان موسم الحج جيد بدون مشكلات، ونأمل أن يستمر حتى انتهائه بهذا الشكل، وسنذلل أى عقبات أمام الحجاج".



