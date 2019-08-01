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تصريح جديد من نيمار يُشعل النيران في باريس سان جيرمان

الخميس 01/أغسطس/2019 - 06:27 م
تصريح جديد من نيمار يُشعل النيران في باريس سان جيرمان
نيمار
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مني العوضي
 
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لا يزال البرازيلي نيمار يثير حفيظة جماهير نادي باريس سان جيرمان بسبب تصريحه بأن أهم لحظاته هي ريمونتادا برشلونة على النادي الباريسي في دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نيمار في فيلم وثائقي سيبث قريباً تحدث فيه عن أبرز اللحظات في مسيرته، وكرر تصريحه: "أهم لحظة في مسيرتي الكروية هي الريمونتادا مع برشلونة ضد باريس سان جيرمان".
 
ويريد نيمار الرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة مجدداً إلى برشلونة بأي ثمن وذلك بعد توتر علاقته مع ناصر الخليفي وتقديم البارسا عروضاً جادةً للتعاقد معه.

يذكر أن نادي باريس سان جيرمان قد ضم نيمار في 2017 من برشلونة بعد دفع مبلغ 222 مليون وهو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الكتالوني.

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