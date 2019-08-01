الجيش الليبي يعلن السيطرة الجوية على المنطقة الغربية

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، اليوم الخميس، أن كل المنطقة الغربية الآن تحت الاستطلاع الجوي.





وأكد المسماري في مؤتمر صحفي، أن سلاح الجو أصبح يفرض السيطرة الجوية على كامل المنطقة الغربية اليوم، والتي هي مسرح عمليات للمعركة على الإرهاب والميليشيات، بحسب قناة "ليبيا".





وأشار إلى أن "القوات الجوية حققت مجهودات كبيرة من خلال عدد الغارات الجوية ليلا ونهارا في خطوط التماس، لتقديم الدعم للقوات البرية، أو استهدافها تمركزات ومواقع خلفية في عمق العدو".





وكان القائد العام للجيش الليبي، خليفة حفتر، قد ألقى كلمة أمام الليبيين، أعلن خلالها اقتراب حسم معركة طرابلس، وأن الجيش سيرفع راية النصر في قلب العاصمة الليبية قريبا.





وقال "هدفنا هو تحرير البلاد من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، حتى لا تبقى حبة تراب واحدة يجرؤ الإرهاب أن يدنسها بأقدامه النجسة"، متابعا "لتصبح ليبيا بلدا آمنا مستقرا، ويحيا شعبنا حرا أبيا مطمئنا يرسم خارطة مستقبلة بإرادته الحرة".





وأضاف حفتر "الشعب والجيش سيرفع راية النصر في قلب العاصمة قريبا... وانتصارنا على الإرهابيين وأنصارهم، وعلى كل من رفع السلاح ليعتدي على المواطنين، لتصبح طرابلس مدينة السلام للمقيمين فيها، ومن دخلها فهو آمن".





وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر، وقوات تابعة لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية.



