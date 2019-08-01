الأحد 11 أغسطس أول أيام عيد الأضحى 1440 في السعودية .. ننشر فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2019

مع اقتراب أول أيام ذي الحجة ، يتسائل المسلمين حول العالم عن فضل وأجر صوم العشر الأوائل من ذي الحجة 2019 وأيضًا أفضل الأعمال في ذي الحجة 1440 ، يعتبر الصوم من أعظمِ القربات إلى الله سبحانه وتعالى وهو ركن من أركان الإسلام، ففيه يكون العبد أقرب من ربّه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحافظ على صوم التطوّع وكان يحث المسلمين عليه، لذا نقدم لكم فيما يلي فضل صوم عشر ذي الحجة وماهي أحكام صيام العشر من شهر ذي الحجة من الكتاب والسنة.





ماهو فضل صيام العشر من ذي الحجة؟





صيام العشر من ذي الحجة له أجر كبير وثواب عظيمين، ويكون بصوم الأيام العشرة حتى اليوم التاسع وهو يوم عرفة، بينما يُستثنى صوم اليوم العاشر منها وهو يوم العيد، وقد نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصوم في أيام العيد، ولصوم الأيام العشرة من ذي الحجة فضلٌ كبير منها:





1– من أهم الدلائل على فضل وأهمية العشر من ذي الحجة هو أن الله سبحانه وتعالى قد أقسم بها، فقال تعالى: (وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْر)[الفجر1،2]، لذلك ما أجمل أن يستغلّ المسلم هذه الأيام الفضيلة في أداء العبادات والطاعات من صوم وصلاة ودعاء، وذلك للتقرب من الله سبحانه وتعالى والحصول على رضاه بالإضافة إلى الأجر والثواب العظيمين.





2– فيه يوم عرفة وفيه يُكفِّر الله سبحانه وتعالى صغائر الذنوب في السنة التي تسبقه والسنة التي تليه، ولكن هذا التكفير مقرون بترك كبائر الذنوب والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى.





3– في صيام النوافل بشكلٍ عام وصيام العشر من ذي الحجة بشكلٍ خاص يُعوض العبد الخلل الحاصل في أدائه للفرائض والعبادات، وفيها يرفع الله سبحانه وتعالى المسلم درجات، ويزيد من حسناته ويُكفّر سيئاته.





أفضل الأعمال المستحبة في أيام العشر من ذي الحجة للحجاح





وهو من أهم الأعمال المفروضة على من استطاع إليه سبيلا، أمّا من لم يستطيع الحج فيُستحب له القيام بباقي الأعمال المذكورة في النقاط التالية.





الصوم: من أفضل الأعمال بعد الحج، ولصوم أيام ذي الحجة فضل كبير وخصوصاً اليوم التاسع منها وهو يوم عرفة، ولصائمها مكانة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى.





العبادات: كقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى كثيراً بالتسبيح والاستغفار، بالإضافة إلى الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام.





الصدقة: إخراج الصدقات للفقراء والمساكين، وسدّ الدين عن المدينين وغير القادرين على سداد ديونهم.





التكبير: من الأعمال المستحبة فيها أيضاً التكبير بصوتٍ مرتفع في المسجد والطرقات والمنازل وفي جميع الأماكن.





الحكم الشرعي للصوم عشر ذي الحجة





- أول الأعمال المستحبة في هذه الأيام أداء الحجِّ والعمرة، وهو أفضل ما يعمل، ويدلُّ على فضله عدَّة أحاديث؛ منها قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (العمرة إلى العمرة كفارةٌ لما بينهما، والحج إلى الحج المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة).





- من الأعمال المشروعة في هذه العَشْر صيام هذه الأيام أو ما تيسَّر منها، وبالأخصّ يوم عرفة، والصيام عملٌ مبرورٌ وسعيٌ مشكورٌ، أهمله كثيرٌ من الناس، فتجد بعضًا من المسلمين قد تهاون في هذه السُّنة العظمة، لا يصوم إلا شهر رمضان، أما صيام الإثنين والخميس أو الأيام البِيض أو يوم عرفة – فلا يصومها إلا مَنْ رحم ربي، وهذا جهلٌ بعظيم الفضل ووافر الأجر.





أما صوم يوم عرفة؛ ففضله عظيمٌ وأجره كبيرٌ؛ روى مسلمٌ رحمه الله عن أبي قتادة، عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((صيام يوم عرفة أحتسِبُ على الله أن يكفِّر السنة التي قبله والتي بعده)).





- من الأعمال المشروعة التَّكبير والتَّهليل والتَّحميد؛ لقوله تعالى: ﴿ وَيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ ﴾ [الحج: 27]، والأيام هنا العَشْر.وعن ابن عمر رضيَ الله عنهما عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال: ((ما من أيامٍ أعظم عند الله سبحانه ولا أحبُّ إليه العمل فيهنَّ من هذه الأيام العَشْر؛ فأكثروا فيهنَّ من التَّهليل والتَّكبير والتَّحميد))؛ رواه الإمام أحمد.





أفضل الأعمال في ذي الحجة 1440





تحدث عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المطلق مؤخرًا، عن فضل عشر ذي الحجة حيث أكد أن: عشر ذي الحجة من المحطات الإيمانية التي يتوقف عندها المسلم ليتخفّف من ذنوبه، ويتزوّد من الخير والأجر أوفر الحظِّ والنصيب.





وأضاف الشيخ المطلق أن المسلم في هذه الأيام يسابق إلى مغفرة من ربه وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، بكثرة الطاعات من محافظة على الفرائض، واستكثارٍ من النوافل والقُرَب.





وفي شأن ‫أفضل الأعمال في العشر من ذي الحجة أكد إمام وخطيب مسجد قباء، الشيخ صالح بن عواد المغامسي، في دروس دينية سابقة له، أنه بالنسبة إلى ‫أفضل الأعمال في العشر من ذي الحجة كثيرة.ولفت إلى أن ‫أفضل الأعمال في العشر من ذي الحجة ، صلة الرحم وزيارة المحب والإحسان إلى الفقراء وإغاثة الملهوف وكثرة ذكر الله، وهي أعظم الأشياء.





وقال المغامسي “قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيّام العملُ الصالح فيهنَّ أحبّ إلى الله من هذِه العشر، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟! قال: ولا الجهادُ في سبيل الله إلا رجلٌ خرج بنفسِه وماله فلم يرجِع من ذلك بشيء، هنا ينيخ المرء مطاياه، فثمة فوائد لا تحصى”.





وأوضح أن أولها أن الصحابة عندما قالوا: “ولا الجهاد في سبيل الله” يدل ظاهرًا على أنه استقر في أذهانهم فضيلة الجهاد في سبيل الله، وإلا لم يوردوا هذا الإشكال، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تلك العشر الأيام قال: ولا الجهاد في سبيل الله، ثم استدرك صلوات الله وسلام عليه فقال: “إلا رجلاً خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء” هذا أمر.





أما الأمر الثاني فأوضح المغامسي “قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن، نلحظ أن الله جلَّ وعلا لم يحدد عبادة معروفة في هذه الأيام حتى يكون الفضل ليس في العبادة، إنما الفضل في اليوم، فتصبح هذه الأيام وعاء لكل عمل صالح. وعظمة هذه الأيام تتأكد إذا أخذنا بقول جماهير أهل السير والتاريخ والتفسير أنها هي الأيام التي زادها الله جلَّ وعلا لموسى، فإن الله قال: {وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ} [الأعراف: 142]، فيصبح الميقات الأول لموسى شهر ذي القعدة، ثم زاده الله جلَّ وعلا العشر من ذي الحجة ، وعلى هذا فإن الله جلَّ وعلا كلم موسى يوم النحر عند جبل الطور.









الأحد أول أيام عيد الأضحى في السعودية



