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سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 1-8-2019

الخميس 01/أغسطس/2019 - 06:20 م
سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 1-8-2019
سعر اليورو
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الفجر الاقتصادي
 
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هدأت التعاملات علي اليورو أمام الجنيه في تعاملات اليوم الخميس ،  الموافق 1-8-2019 ، لتشهد حالة من الاستقرار.

وجائت آخر أسعار العملة الأوربية الموحدة" اليورو"أمام  الجنيه بعدد من البنوك الحكومية ووفقاً لموقع الدولار لايف  كالاتي:

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 18.56 جنيه للشراء.
18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك المركزى
 18.56 جنيه للشراء.
18.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
 18.52 جنيه للشراء.
 و18.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.55جنيه للشراء.
18.73جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
18.58 جنيه للشراء.
18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.61 جنيه للشراء.
18.74جنيه للبيع.
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