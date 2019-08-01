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عاجل.. السعودية تعلن عن رؤية هلال شهر ذي الحجة

الخميس 01/أغسطس/2019 - 06:11 م
عاجل.. السعودية تعلن عن رؤية هلال شهر ذي الحجة
ارشيفية
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أحمد مرعي
 
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أعلن المرصد الفلكي في جامعة "المجمعة" بالسعودية، عن رؤية هلال شهر "ذي الحجة" اليوم الخميس في مرصد الجامعة الفلكي بحوطة سدير.

وبعد تحري الهلال أثبتت الرؤية أن يوم السبت 10 أغسطس المقبل هو يوم عرفة، وأن أول أيام عيد الأضحى سيكون الأحد 11 أغسطس.

وأعلنت السعودية عن وصول أكثر من مليون حاج إلى المملكة حتى يوم الأحد الماضي، فيما قالت المديرية العامة للجوازات بالسعودية، إن "عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية بلغ 1.084 مليون حاج".

وأوردت وكالة "واس" السعودية، أن الخدمات المقدمة، تتمثل في "وجود أكثر من 17 ألف رجل دفاع مدني، وأكثر من 3 آلاف آلية للتعامل مع كافة الحالات التي تهدد السلامة العامة".

وخلال موسم الحج السابق، وصل عدد حجاج بيت الله الحرام إلى 2 مليون و371 ألفا و675، بحسب إحصائية رسمية نهائية.
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