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"الأعلى للإعلام" ينعي الإعلامي الكبير عادل المصري

الخميس 01/أغسطس/2019 - 06:11 م
الأعلى للإعلام ينعي الإعلامي الكبير عادل المصري
الإعلامي الكبير الراحل عادل المصري
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ميسون أبو الحسن
 
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نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، الإعلامي الكبير عادل المصري رئيس القناة الثالثة سابقًا ونائب رئيس قطاع الإقليميات، والذي وافته المنية صباح اليوم.


وقال المجلس في بيان له: "فقدنا إعلاميًا كبيرًا على المستويين المهني، كمذيع لامع، كان ممتلكا لأدوات مهنته، وعلى المستوى الإداري كان ناجحًا بامتياز؛ حيث كان من أفضل من أدار القناة الثالثة، ثم نائبًا لرئيس قطاع الإقليميات".


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المزيد عن: وفاة الإعلامي عادل المصري مكرم محمد عادل المصري بوابة الفجر القناة الثالثة الفجر الأعلى للإعلام
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