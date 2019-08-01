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ليكيب الفرنسية تحدد موعد حسم مصير نيمار وانتقاله إلى برشلونة

الخميس 01/أغسطس/2019 - 06:11 م
ليكيب الفرنسية تحدد موعد حسم مصير نيمار وانتقاله إلى برشلونة
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علاء خليف
 
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أصبح البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان على أعتاب الرحيل عن النادي الباريسي، والإنتقال لصفوف برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "ليكيب الفرنسية"، أن البرازيلي "نيمار" لن يعود للعب بقميص النادي الباريسي بعد الآن.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان حدد يوم 10 أغسطس الجاري موعدًا لحسم مصير "نيمار" ومعرفته وجهته المقبلة، بعدما أصبح استمراره مع النادي الباريسي أمرًا صعبًا خلال الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة الاسباني لا يستبعد التعاقد مع "نيمار" على سبيل الإعارة، مع خيار شراء في عام 2020.

ويرغب "نيمار" في الرحيل عن النادي الباريسي هذا الصيف والعودة لنادي برشلونة، حتي أنه انقطع عن التدريبات الجماعية للفريق الفرنسي خلال الفترة الأخيرة، كما تم استبعاده من خوض المباريات الودية استعدادًا للموسم الجديد.
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